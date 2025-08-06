Зеленский провел разговор с Трампом после визита Виткоффа в Москву

Владимир Зеленский, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n208333-zelenskiy-provel-razgovor-s-trampom-posle-vizita-vitkoffa-v-moskvu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це Зеленський сьогодні, 6 серпня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ця розмова відбулася після візиту представника президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви, — зазначив Зеленський.

Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві, — додав він.

Зеленський наголосив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

Схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує, — наголосив згодом Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях, а ні нас, а ні Сполучені Штати. І ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники — України та партнерів, наші радники з питань безпеки говоритимуть, щоб визначити нашу спільну позицію, — додав він.

Зеленський наголосив, що усім потрібен тривалий і надійний мир, росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала.