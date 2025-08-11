Президент Владимир Зеленский. Фото:

Фінансування для бойових підрозділів Сил оборони України буде значно збільшене.

За оновленими правилами, 7 млн грн бригаді виділятимуть з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях. Окрім того, пікапи, квадроцикли та іншу подібну техніку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Про це йшлося на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський.

Найближчим часом уряд має формалізувати рішення в документах, щоб така можливість з’явилася вже у цьому місяці.

Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді, — зазначив Зеленський.

Також влада обіцяє спростити та цифровізувати списання майна. Кабмін змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скоротять також і терміни списання.

Крім того, на Ставці обговорити питання процедури нагородження. Глава держави доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію. Документи про нагороду повинні модернізувати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що контракти 18−24 планують розширити за віком. З військовим командуванням вже обговорили деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту.