Зеленський анонсував розширення контрактів 18-24. Фото:

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Президент Володимир Зеленський провів наради з урядовцями та військовим командуванням, а також Ставку головнокомандувача.

За результатами цих заходів глава держави доручив збільшити ефективність підготовки в навчальних центрах військових. Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Зеленський наголосив, що «має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів». Про це він 5 серпня повідомив у Telegram.

Також доручено збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів. Крім того, пообіцяв спростити процедуру купівлі пікапів військовими та оформити для цього пряме фінансування.

Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко, — зазначив він.

Контракти 18−24 планують розширити за віком. На нараді обговорили деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту.

Зеленський доручив скоротити документообіг та кількість підписів й погоджень для нагородження військовослужбовців. Також він наголосив на потребі цифровізувати цю сферу.

Глава держави наголосив, що трапляється багато випадків, коли військові місяцями очікують на вручення державних нагород, і це «виключно через громіздкі бюрократичні процедури»

Президент очікує представлення рішень від секретаря РНБО, Міноборони, головнокомандувача ЗСУ, Генштабу та Офісу президента у понеділок, 11 серпня.

Нагадаємо, у липні в Україні оновили контракт для служби 18−24 річних юнаків: він буде спрямований на підготовку операторів БпЛА та матиме чіткі терміни служби. Це буде окремий напрямок програми — контракт для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.