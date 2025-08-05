Зросла кількість постраждалих у Лозовій. Фото: НПУ

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У Лозовій зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки.

Наразі відомо про двох жертв — 60-річного чоловіка та 72-річну жінку. Поранених, які дістали різноманітні травми, вже 13. Серед постраждалих двоє дітей — 13-річна дівчина та 14-річний хлопець. Про це 5 серпня повідомила Національна поліція України.

Правоохоронці зазначили, що внаслідок масованої атаки ударних БпЛА у Лозовій було зафіксовано понад 30 влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення залізничного вокзалу та депо. Виникла пожежа.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Тим часом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що через російський удар у Лозовій без світла лишилось 80% користувачів. Електропостачання в місті вже відновлене. Перш за все енергетики заживили критичну інфраструктуру міста, але поступово підключають і побутових споживачів. Також світло повертають в інші населені пункти громади.

Нагадаємо, 5 серпня місто Лозова на Харківщині зазнало масованого російського обстрілу. Попередньо відомо, росіяни атакували 34 дронами. Внаслідок обстрілу була пошкоджена залізнична інфраструктура. У сусідніх будинках та дитячому садочку було вибито вікна.