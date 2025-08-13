Владимир Зеленский и лидеры Европы побеседовали с Дональдом Трампом. Фото:

Президент України Володимир Зеленський та лідери Європи 13 серпня провели розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Під час цієї розмови було узгоджено п’ять ключових принципів щодо припинення російсько-української війни. Усе, що стосується України, мають обговорювати з Україною. Про це в Берліні заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Мерц заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія розмежування.

Вона є вихідною позицією, а юридичне визнання окупованих росією територій не обговорюється, — зазначив німецький канцлер.

Зеленський додав, що без рішення народу України питання територій вирішуватися не будуть. І наголосив, що його позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу після переговорів не змінилася.

Будь-які питання, які стосується територіальною цілісності нашої держави, не можуть обговорюватися без волі нашого народу і попри Конституцію України. … Ключові питання щодо нашої територіальної цілісності врешті решт вирішаться на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, усі це підтримують, — зазначив Зеленський.

Український лідер розповів, що в Європі сподіваються, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню. І додав, що Трамп зателефонує йому після зустрічі з путіним.

Про що ще говорили:

Європа хоче, аби Україна брала участь у переговорах, якщо будуть ще зустрічі після розмови на Алясці.

Трамп нібито висловив готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України.

Нагадаємо, росія вимагає виведення українських військ з території Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області. Крім того, в Москві хочуть, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, а проти рф були скасовані всі західні санкції.