Міністерство охорони здоровʼя України планує провести перерахунок базових заробітних плат лікарів з січня 2026 року.

Про це в телеефірі заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми перерахуємо капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року при складанні 1800 декларацій з сімейним лікарем мінімальна базова заробітна плата була 35 тисяч гривень. А далі ми розуміємо, що є можливість дораховувати кошти, — розповів Ляшко. — Ми тільки допустили цю програму, умовно місяць на розкачку, на комунікацію, на пояснення. Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки наша програма має популярність.

Також міністр зауважив, що в Україні є брак кадрів.

Питання в тому, що в нас є проблеми щодо наявності кадрового потенціалу. Ми виходимо з такими питаннями, що даємо можливість і на сільську місцевість, і на прифронтову територію отримати як би «підйомні кошти», які дозволять хоча б якось облаштувати побут, — зазначив міністр.

За цими підйомними коштами далі йде можливість отримати службове житло. Держава вперше у 2025 році … забюджетувала 100 млн гривень на це, — додав він.

За словами Ляшка, передбачається, що коли медпрацівник приїжджатиме до закладу охорони здоровʼя і при цьому відповідатиму всім критеріям, які визначені постановою Кабміну, то зможе звернутися до керівника закладу і інформацію передадуть через обласну адміністрацію до МОЗ:

Ми передаємо кошти на купівлю житла, відповідно до тієї вартості житла, яка розрахована в методиці.

