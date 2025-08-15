Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрыв на пороховом заводе «Эластик», скриншот видео

В россии взорвался пороховой завод (ВИДЕО)

15 авг 2025, 13:45
999

У росії щонайменше п’ятеро людей загинули та 20 постраждали внаслідок вибуху в пороховому цеху заводу «Эластик» у в Шиловському районі Рязанської області сьогодні, 15 серпня.

Після вибуху сталася пожежа, будівля порохового цеху повністю зруйнована, повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, 10 із 20 постраждалих перебувають у важкому стані, під завалами ще можуть залишатися люди. Із заводу евакуйовано понад 100 осіб.

Відео вибуху вже з’явилися у соцмережах.

У жовтні 2021 року на цьому підприємстві також стався вибух, тоді загинули 17 осіб.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров