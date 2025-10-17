Взрыв произошел на военном заводе в городе Стерлитамак

У Башкортостані (РФ) стався вибух на військовому заводі на території промзони «Авангард» у місті Стерлітамак.

Вибух уже підтвердили у мерії. Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

За словами очевидців, у місті відчувається запах пороху.

Зазначається, що епіцентр вибуху був у технологічній установці, яка займалася виробництвом нітроцелюлози. Стверджується, що безпілотники в цьому районі не фіксувалися, тож попередня причина вибуху — порушення техніки безпеки працівниками цеху.

Повідомляється про вісьмох постраждалих, двох з яких витягли з-під завалів і госпіталізували. Будівля цеху серйозно пошкоджена, працівників евакуйовано.

«Авангард» виробляє зброю та боєприпаси, утилізує вибухові речовини, а також виготовляє хімічну продукцію.