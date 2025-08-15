Трамп провел телефонный разговор с лукашенко. Фото:

Президента США Дональд Трамп та білоруський диктатор олександр лукашенко поспілкувалися по телефону.

Дорогою на Аляску у п’ятницю, 15 серпня, американський лідер «подякував за звільнення 16 політичних вʼязнів». Також обидва президенти обговорили звільнення ще 1 тис. 300 політв’язнів. Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Я мав чудову розмову з високоповажним президентом білорусі олександром лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 ув’язнених. Ми також обговорюємо звільнення ще 1 тис. 300 ув’язнених, — йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили візит російського президента володимира путіна на Аляску та інші теми. Розмову з диктатором Трамп назвав «дуже хорошою».

Нагадаємо, 13 серпня президент Володимир Зеленський та лідери Європи провели розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час цієї розмови було узгоджено п’ять ключових принципів щодо припинення російсько-української війни.