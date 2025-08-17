«Вывод войск и признание аннексии Крыма». Reuters публикует условия Путина

https://racurs.ua/n208523-vyvod-voysk-i-priznanie-anneksii-kryma-reuters-publikuet-usloviya-putina.html

Ракурс

Видання Reuters із посиланням на джерела опублікувало перелік умов, які Володимир Путін висуває для можливого завершення війни в Україні.

Серед них:

припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди виключається,

Україна має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей, тоді як Росія зобов’язується заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій. При цьому Москва готова повернути Україні невеликі ділянки окупованих територій у Сумській та Харківській областях.

визнання суверенітету Росії над Кримом,

заборона вступу України до НАТО під час обговорення можливих альтернативних гарантій безпеки (при цьому агентство пише, що Путін «відкритий» для отримання Україною певних гарантій),

офіційне закріплення статусу російської мови,

вільна діяльність Української православної церкви,

зняття країнами Заходу з Росії як мінімум частини санкцій.

Раніше газета The Telegraph у редакційній статті назвала пропозицію Путіна і президента США про території жахливою, але при цьому визнала її, можливо, найкращим варіантом із доступних Києву.