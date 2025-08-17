Ракурсhttps://racurs.ua/
«Виведення військ та визнання анексії Криму». Reuters публікує умови Путіна
Видання Reuters із посиланням на джерела опублікувало перелік умов, які Володимир Путін висуває для можливого завершення війни в Україні.
Серед них:
- припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди виключається,
- Україна має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей, тоді як Росія зобов’язується заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій. При цьому Москва готова повернути Україні невеликі ділянки окупованих територій у Сумській та Харківській областях.
- визнання суверенітету Росії над Кримом,
- заборона вступу України до НАТО під час обговорення можливих альтернативних гарантій безпеки (при цьому агентство пише, що Путін «відкритий» для отримання Україною певних гарантій),
- офіційне закріплення статусу російської мови,
- вільна діяльність Української православної церкви,
- зняття країнами Заходу з Росії як мінімум частини санкцій.
Раніше газета The Telegraph у редакційній статті назвала пропозицію Путіна і президента США про території жахливою, але при цьому визнала її, можливо, найкращим варіантом із доступних Києву.