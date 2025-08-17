Новини
Ракурс

«Виведення військ та визнання анексії Криму». Reuters публікує умови Путіна

17 сер 2025, 09:43
Видання Reuters із посиланням на джерела опублікувало перелік умов, які Володимир Путін висуває для можливого завершення війни в Україні.

Серед них:

  • припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди виключається,
  • Україна має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей, тоді як Росія зобов’язується заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій. При цьому Москва готова повернути Україні невеликі ділянки окупованих територій у Сумській та Харківській областях.
  • визнання суверенітету Росії над Кримом,
  • заборона вступу України до НАТО під час обговорення можливих альтернативних гарантій безпеки (при цьому агентство пише, що Путін «відкритий» для отримання Україною певних гарантій),
  • офіційне закріплення статусу російської мови,
  • вільна діяльність Української православної церкви,
  • зняття країнами Заходу з Росії як мінімум частини санкцій.

Раніше газета The Telegraph у редакційній статті назвала пропозицію Путіна і президента США про території жахливою, але при цьому визнала її, можливо, найкращим варіантом із доступних Києву.

Джерело: Ракурс


