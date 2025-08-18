Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может почти мгновенно закончить войну с россией. Фото:

Війна в Україні може завершитися дуже швидко, якщо українська влада цього забажає.

Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з російською федерацією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

При цьому американський лідер наголосив, що Україні не варто очікувати на повернення до її складу окупованого Криму. Також не буде вступу до Північноатлантичного альянсу.

Пам’ятаєте, як це почалося. Ніякого повернення Криму, який Обама віддав (12 років тому, без жодного пострілу!), і ніякого вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!! — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перед зустріччю на Алясці з російським диктатором володимиром путіним, Трамп заявляв, що Україна сама вирішуватиме, чи погоджуватися на будь-які територіальні поступки росії. Однак вже після саміту американський президент заявив, що Україна повинна бути готовою віддати деякі території росії для припинення війни.