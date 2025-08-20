РФ ночью атаковала Украину 93 дронами и двумя ракетами. Фото:

Країна-агресор Росія вночі здійснила нову атаку з повітря на українську територію.

У ніч на 20 серпня окупанти запустили з Криму дві балістичні ракети «Іскандер-М», а з російських Шаталово, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди в Криму вилетіли 93 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це Повітряні сили ЗСУ 20 серпня повідомили у Telegram.

Відбивали напад з повітря авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Вдалося знешкодити одну з ворожих ракет та 62 дрони. Однак були влучання у 20 локаціях.

У Дніпропетровській області під атакою «Шахедів» перебував Павлоград. Як поінформував голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок дронових ударів спалахнула пожежа та було пошкоджене транспортне підприємство. Минулося без жертв і поранених.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вночі 20 серпня завдала масованого удару по приватному сектору в Охтирській громаді Сумщини. Унаслідок атаки поранення отримали 12 осіб. Серед постраждалих — двоє дітей.

А в Одеській області внаслідок дронової атаки виникла масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.