Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов Украины. Фото:

Велика Британія готова відправити свої Збройні сили в Україну.

Британські військові можуть взяти участь у захисті неба та морських портів. Однак вони не будуть перебувати поблизу лінії фронту. Таку заяву зробив начальник Штабу оборони Британії адмірал Ентоні Радакін. Найближчим часом він поінформує Пентагон про цю ініціативу. Про це пише The Guardian.

Також Лондон може відправити свої підрозділи для матеріально-технічного забезпечення та навчання Сил оборони України.

Раніше низка джерел заявляли про намір розгорнути в Україні військовий контингент чисельністю до 30 тис. бійців. Однак цю цифру скоротили через опір деяких країн Європи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп припустив, що американці допомагатимуть Європі з розміщення військового контингенту, бо відправити свої війська до України планують Велика Британія, Франція та Німеччина.

А Bloomberg поінформувало, що близько 10 країн Європи готові відправити війська до України в рамках гарантій безпеки. Європейці будуть дислокуватися подалі від фронту й після завершення бойових дій навчатимуть ЗСУ.

Джерело: The Guardian