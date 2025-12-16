«Коалиция желающих» подготовила планы развертывания миротворцев в Украине. Фото:

«Коаліція охочих» підготувала плани щодо посилення обороноздатності України.

Союзники також опрацювали план щодо розгортання військового контингенту на українській території, а саме — миротворців. Коаліція хоче забезпечити Україні безпеку, як на землі, так і на морі й повітрі. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає APA.

У межах Коаліції охочих ми мали політичний процес за участю лідерів країн, а також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для зміцнення власних спроможностей України, — зазначив він.

Очільник британського уряду додав, що наразі члени коаліції вже мають військові плани для кожного з цих напрямів. Є план й наземного розгортання військ. Однак наразі у пріоритеті — досягнення справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо, у травні спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють розміщення іноземного контингенту на території правого берега України в рамках майбутніх гарантій безпеки. Це буде військовий контингент країн «Коаліції охочих» — Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.