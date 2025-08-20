Новости
Ракурс
Библиотека в «Н» корпусе СумГУ, фото: «Суспільне Суми»

60 тысяч книг потерял Сумский госуниверситет из-за российских атак (ФОТО)

20 авг 2025, 17:58
Сумський державний університет у 2025 році втратив 60 тис. книжок через російські атаки.

Про це повідомляє «Суспільне Суми» з посиланням на директорку в бібліотеці корпусу «Н» СумДУ, котрий в ніч на 18 серпня атакували російські безпілотники.

За словами директорки бібліотеки, в Конгрес-центрі в квітні 2025 вони втратили 45 тисяч книжок, ще 15 тисяч екземплярів згоріло після останньої атаки, — зазначає видання. — Це були найновіші книжки, які придбали за останні 5−6 років.

Рашисти в ніч на 18 серпня атакували СумДУ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів тоді було пошкоджено головний корпус, а новий корпус або «Н» вщент вигорів.

Бібліотека в «Н» корпусі СумДУ, фото: «Суспільне Суми»

Джерело: «Суспільне Суми»


