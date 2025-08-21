Российские захватчики в ночь на 21 августа атаковали Закарпатскую область, фото: Мирослав Белецкий

https://racurs.ua/n208606-rashisty-atakovali-raketami-zakarpate-12-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня, атакували ракетами Закарпаття.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОВА.

Сталося влучання по одному з підприємств Мукачева.

Унаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Поранено 12 людей. Постраждалі отримують необхідну допомогу, — розповіли в ОВА.

Триває рятувальна операція.

Мукачівська міська рада у своєму Telegram-каналі вранці розмістила заклик до жителів міста щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю через пожежу після російського удару.

До лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно, — розповіли у міськраді. — На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний.

Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що також сталося падіння БПЛА (попередньо — «Шахед») у селі Липовець Хустського району.