Сполучені Штати Америки зупинили обмін розвідданими про російсько-українські переговори з союзниками.

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард видала наказ, який забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та РФ з країнами альянсу «П'яти очей». Ця директива зобов’язує американські спецслужби позначати всі матеріали, що стосуються переговорів, як «Noforn» (заборонені для передачі іноземцям). Про це повідомив телеканал CBS News із посиланням на джерела.

Однак цей наказ дозволяє передавати інформацію, яка не стосується російсько-українських переговорів.

Розвідувальний альянс «П'ять очей» створили після Другої світової війни. До його складу увійшли США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Загалом цінність партнерства «П'яти очей» полягає в тому, що під час ухвалення політичних рішень ми взаємодоповнюємо розвіддані одне одного, а отже краще розуміємо плани, наміри та можливості наших противників, — пояснив екс-співробітник ЦРУ та Міністерства внутрішньої безпеки США Стівен Кеш.

Нагадаємо, видання The Guardian напередодні інформувало, що президент США Дональд Трамп взяв паузу та відсторонився від організації двостороннього саміту України та Росії. Американський не хоче особисто впливати на організацію зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна й бажає, щоб Київ та Москва самостійно організували цей саміт.

Джерело: CBS News