Президент США Дональд Трамп взяв паузу та відсторонився від організації двостороннього саміту України та Росії.

Американський лідер вирішив тимчасово відступити від мирного процесу і не хоче особисто впливати на організацію зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. У Білому домі хочуть, що Київ та Москва самостійно організували цей саміт. Про це повідомило видання The Guardian.

Зазначається, що Трамп вважає, що саме двосторонній саміт має стати наступним етапом для припинення війни. І вже заявив своїм радникам, що приєднається на стадії тристороннього саміту у форматі США-Україна-Росія.

Раніше ЗМІ писали, що президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом запропонував провести двосторонній саміт України та РФ у Москві. Президент України Володимир Зеленський тоді відмовився від такої пропозиції.

Прийняти двосторонній саміт погодилася Швейцарія. У Берні пообіцяли, що російського диктатор не заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори щодо миру.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до кінця серпня. Наразі потенційними місцями саміту розглядають Женеву, Відень, Рим, Будапешт і Доху. Заявлялося, що Секретна служба США готується до саміту в Угорщині.

