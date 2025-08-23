https://racurs.ua/n208660-bolshaya-chast-budjeta-vydelennogo-ukrainskim-bejencam-ushla-organam-vlasti-guardia.html

В Британии большую часть бюджета, выделенного на помощь украинским беженцам, потратили на оплату труда сотрудников местных органов власти и финансирование партнёрских организаций.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, треть (327 миллионов) от общего бюджета в 1 миллиард фунтов выделенных британским муниципалитетам на помощь беженцам вообще не была потрачена и до сих пор остается на счетах.

Запросы о доступе к данным, направленные в 150 советов Англии, показали, что средства не были использованы даже спустя более трёх лет после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Большая часть расходов советов пошла на оплату труда сотрудников самих советов и финансирование партнёрских организаций.

При этом отмечается, что на временное жильё для украинцев выделили лишь 22 млн фунтов, а ещё 15 млн — на помощь с арендой жилья в частном секторе. Это все учитывая, что многие украинцы до сих пор сталкиваются с трудностями при поиске жилья в Великобритании.

Основным препятствием является необходимость внесения депозита, с чем советы могли бы помочь за счет выделенного бюджета на помощь беженцам, однако на практике процесс часто оказывается медленным и забюрократизированным.