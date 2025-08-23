https://racurs.ua/ua/n208660-u-brytaniyi-perevajna-bilshist-budjetu-vydilenogo-krayinskym-bijencyam-pishla-organam-vlady.html

У Вeликій Британії більшу частину бюджету, виділеного на допомогу українським біженцям, витратили на оплату праці співробітників місцевих органів влади та фінансування партнерських організацій. Про це повідомляє The Guardian.



За інформацією видання, третина (327 мільйонів) від загального бюджету в 1 мільярд фунтів, виділених британським муніципалітетам на допомогу біженцям, взагалі не була витрачена і досі залишається на рахунках.



Запити про доступ до даних, спрямовані в 150 порад Англії, показали, що кошти не були використані через три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість витрат рад пішла на оплату праці співробітників самих рад та фінансування партнерських організацій. При цьому наголошується, що на тимчасове житло для українців виділили лише 22 млн. фунтів, а ще 15 млн. — на допомогу з орендою житла в приватному секторі. Це все з огляду на те, що багато українців досі стикаються з труднощами при пошуку житла у Великій Британії.< Основною перешкодою є необхідність внесення депозиту, з чим поради могли б допомогти за рахунок виділеного бюджету на допомогу біженцям, проте на практиці процес часто виявляється повільним та забюрократизованим.