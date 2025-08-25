Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Поддержку бизнеса в РФ сокращают в пользу войны, фото: Kasparov.ru

В России вдвое сократили поддержку бизнеса — деньги уходят на войну

25 авг 2025, 15:18
999

У Росії в першому півріччі 2025 року державна підтримка малого та середнього бізнесу в росії порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилася майже на половину.

Про це повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що причинами скорочення стали:

  • зменшення обсягів пільгового кредитування;
  • «оптимізація бюджету»;
  • перехід до вибіркової допомоги лише для підприємців із ключових сфер — виробництва, логістики, ІТ та туризму.

Кількість отримувачів скоротилася на 22%.

Натомість кремль не скорочує, а лише нарощує витрати на війну проти України, яка стала головним пріоритетом російського бюджету. Для російської влади важливішим є фінансування агресії, ніж підтримка власних громадян і розвитку економіки, — наголошують у СЗР.

У СЗР зазначають, що у РФ в період 2025−2030 років на підтримку малого та середнього бізнесу планується виділити 330 млрд рублів, що на 20% менше, ніж у попередні шість років.

Це призведе до зростання безробіття та уповільнення економіки, адже малий і середній бізнес забезпечує близько 29 мільйонів робочих місць у рф, — наголошують у СЗР.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров