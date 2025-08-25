В России вдвое сократили поддержку бизнеса — деньги уходят на войнуhttps://racurs.ua/n208676-v-rossii-vdvoe-sokratili-podderjku-biznesa-dengi-uhodyat-na-voynu.htmlРакурс
У Росії в першому півріччі 2025 року державна підтримка малого та середнього бізнесу в росії порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилася майже на половину.
Про це повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що причинами скорочення стали:
- зменшення обсягів пільгового кредитування;
- «оптимізація бюджету»;
- перехід до вибіркової допомоги лише для підприємців із ключових сфер — виробництва, логістики, ІТ та туризму.
Кількість отримувачів скоротилася на 22%.
Натомість кремль не скорочує, а лише нарощує витрати на війну проти України, яка стала головним пріоритетом російського бюджету. Для російської влади важливішим є фінансування агресії, ніж підтримка власних громадян і розвитку економіки, — наголошують у СЗР.
У СЗР зазначають, що у РФ в період 2025−2030 років на підтримку малого та середнього бізнесу планується виділити 330 млрд рублів, що на 20% менше, ніж у попередні шість років.
Це призведе до зростання безробіття та уповільнення економіки, адже малий і середній бізнес забезпечує близько 29 мільйонів робочих місць у рф, — наголошують у СЗР.