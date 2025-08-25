Германия будет предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно. Фото:

Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щороку протягом найближчих років.

Це рішення, яке зобов’язує Берлін підтримувати Київ фінансово, вже погоджено Федеральним урядом Німеччини. Також Німеччина готова брати участь у можливих гарантіях безпеки для України. Про це 25 серпня заявив міністр фінансів країни під час візиту до Києва, інформує німецьке медіа Tagesschau.

Ми щороку будемо підтримувати Україну дев’ятьма мільярдами. Це великий внесок, — наголосив посадовець.

Тим часом прес-служба Міністерства фінансів України поінформувала, що міністр Сергій Марченко подякував ФРН за підтримку реалізації інструменту ЄС Ukraine Facility, у межах якого вже залучено 22,6 млрд євро до держбюджету, та механізму ERA, завдяки якому 9 млрд євро Європейський Союз вже спрямував Україні.

Нагадаємо, уряд Норвегії в 2025−2026 роках у межах програми Nansen планує виділити 8,45 млрд дол. на допомогу Україні. Також Осло посприяє постачанню ЗСУ двох систем Patriot, які вона співфінансує. Крім того, норвежці виділяють кошти на виробництво дронів для Сил оборони України.

Джерело: Tagesschau