Воздушную тревогу во Львовской и Кировоградской областях будут объявлять по-новому

У Кіровоградській області з 1 вересня України повітряну тривогу оголошуватимуть по районах.

У період з з 27 по 31 серпня, при наявності загроз, відбуватиметься тестування нової системи. Про це повідомила прес-служба Кіровоградської ОВА.

У Telegram-каналах інформація йтиме не «Кіровоградська область — повітряна тривога», а «увага, Кропивницький район — повітряна тривога», — начальник управління з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Кіровоградської ОВА Володимир Слінченко.

В нас область протяжна і залітає дрон в Голованівськ, тривога йде у Світловодську. Відповідно, бажання Генерального штабу, щоб воно працювало по районах, — додав він. — Питання було ухвалене раніше, але ми допрацювали цю систему і на цей час готові до її функціонування.

У разі ракетної небезпеки сирена вмикатиметься по всій області.

Крім того, з 1 вересня аналогічна система сповіщення запрацює і на Львівщині, повідомляє прес-служба Львівської ОВА: