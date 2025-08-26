Воздушную тревогу во Львовской и Кировоградской областях будут объявлять по-новому

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине вводится новый алгоритм объявления воздушной тревоги, фото: DailyLviv.com
Воздушную тревогу во Львовской и Кировоградской областях будут объявлять по-новомуhttps://racurs.ua/n208711-vozdushnuu-trevogu-vo-lvovskoy-i-kirovogradskoy-oblastyah-budut-obyavlyat-po-novomu.htmlРакурс
У Кіровоградській області з 1 вересня України повітряну тривогу оголошуватимуть по районах.
У період з з 27 по 31 серпня, при наявності загроз, відбуватиметься тестування нової системи. Про це повідомила прес-служба Кіровоградської ОВА.
У Telegram-каналах інформація йтиме не «Кіровоградська область — повітряна тривога», а «увага, Кропивницький район — повітряна тривога», — начальник управління з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Кіровоградської ОВА Володимир Слінченко.
В нас область протяжна і залітає дрон в Голованівськ, тривога йде у Світловодську. Відповідно, бажання Генерального штабу, щоб воно працювало по районах, — додав він. — Питання було ухвалене раніше, але ми допрацювали цю систему і на цей час готові до її функціонування.
У разі ракетної небезпеки сирена вмикатиметься по всій області.
Крім того, з 1 вересня аналогічна система сповіщення запрацює і на Львівщині, повідомляє прес-служба Львівської ОВА:
- сигнал «Повітряна тривога» буде оголошуватися по окремих районах у разі виникнення безпосередньої небезпеки — наближення безпілотних літальних апаратів до кордонів відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
- у випадку загрози застосування аеробалістичної ракети «Кинджал» повітряна тривога оголошуватиметься по всій території України одночасно.