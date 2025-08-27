Министр финансов США. Фото:

Міністр фінансів США Скотт Бессент не бачить сенсу у негайній конфіскації заморожених активів Росії.

Ці заморожені кошти країни-агресора є частиною переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Ці активи може використати як елемент тиску. Про це Бессент заявив у розмові із журналістами телеканалу Fox Business.

Ці заморожені активи є частиною переговорів із президентом путіним, тому не вважаю, що ми маємо негайно їх конфіскувати. Вони можуть бути елементом торгу під час великого переговорного процесу, — наголосив він.

При цьому очільник американського Мінфіну припустив, що частину цих грошей можна буде направити на відбудову України після завершення війни.

Бессент додав, що Штати хочуть бачити від союзників з Європи більше готовності щодо запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 11 серпня Європейська комісія ухвалила рішення переказати Україні 1,6 млрд євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Це був третій трансфер доходів від заморожених активів рф на користь України з моменту запуску програми ULCM. Перший такий транш був здійснений у липні 2024 року, а другий — у квітні 2025 року.

Джерело: Fox Business