Снайперы ССО приняли ближний бой. Фото: Силы спецопераций

Снайперы ССО приняли ближний стрелковый бой на Запорожье (ВИДЕО)

27 авг 2025, 21:13
999

Снайпери українських ССО опинилися в епіцентрі російського штурму.

На Запорізькому напрямку група снайперів 144-го центру Сил спеціальних операцій мусила відкласти свої снайперські гвинтівки і зачищати окопи. Специ били ворога з позицій суміжного підрозділу і в якийсь момент росіяни пішли в масовану атаку за підтримки дронів та артилерії. Про це командування ССО Збройних сил України повідомило у Facebook.

Окупанти змогли прорватися всередину українських позицій. Снайперам довелося відкласти свої гвинтівки й прийняти ближній стрілецький бій. Ворога вони закидали гранатами та поливали вогнем з автоматів та кулеметів. Специ відбили наступ, а потім почали зачищати окопи.

У ССО наголосили, що завдяки професіоналізму спецпризначенців та злагодженим діям штурм ворога був зупинений.

Нагадаємо, нещодавно бійці 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ провели успішну зачистку ділянки, де за розвідданими перебувало понад 10 російських військових. Захисники непомітно підійшли крізь хащі та вийшли на близький контакт із противником.

У ході бою вдалося знищити більшість загарбників, але кілька бійці російського спецназу здалися у полон.

Источник: Ракурс


