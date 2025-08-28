Дональд Трамп, фото: GoodFon

У Білому домі заявили, що Дональд Трамп хоче, щоб російсько-українська війна закінчилася, але «лідери обох країн також повинні хотіти її завершення».

Така заява прозвучала під час брифінгу у Білому домі прес-секретаря президента США Дональда Трампа Кароліни Левітт, повідомляє SkyNews.

Зазначається, що Левітт у своїй вступній промові не згадала про масований нічний удар по Києву, натомість зосередившись на внутрішніх питаннях США, попри те, що цієї ночі було пошкоджено офіс ЄС та Британської Ради у Києві.

Але журналісти підняли питання про напад, запитавши, чи вважає Білий дім Володимира Путіна перешкодою для миру.

За словами Левітт, Трамп «не задоволений, але не здивований» обстрілом.

Це дві країни, які дуже довго перебувають у стані війни, — зазначила вона.

Росія розпочала цю атаку на Київ, і так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах, — додала Левітт.

Повторюючи попередні заяви Трампа, вона заявила, що той Трамп хоче, щоб війна закінчилася, але «лідери обох країн також повинні цього хотіти».

