В Киеве растет количество жертв российской атаки 28 августа, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208770-v-kieve-obnarujili-telo-esche-odnoy-jertvy-rossiyskoy-ataki-gschs.html

Ракурс

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на сьогодні. 28 серпня, зросла до 21.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 20.40 рятувальники дістали ще одне тіло. Внаслідок нічної атаки по столиці загинула 21 людина, серед них — 4 дитини, — вказано в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, завтрашній день, 29 серпня, у Києві оголошений Днем жалоби — у памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.