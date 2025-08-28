Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве растет количество жертв российской атаки 28 августа, фото: ГСЧС

В Киеве обнаружили тело еще одной жертвы российской атаки — ГСЧС

28 авг 2025, 21:32
999

У Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської повітряної атаки в ніч на сьогодні. 28 серпня, зросла до 21.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 20.40 рятувальники дістали ще одне тіло. Внаслідок нічної атаки по столиці загинула 21 людина, серед них — 4 дитини, — вказано в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, завтрашній день, 29 серпня, у Києві оголошений Днем жалоби — у памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

У Києві зростає кількість жертв російської атаки 28 серпня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров