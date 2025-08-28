Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия масштабной российской воздушной атаки по Киеву, скриншот видео
Первые минуты после российской атаки по Киеву показала полиция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208768-pervye-minuty-posle-rossiyskoy-ataki-po-kievu-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
Поліція показала перші хвилини після нічної масованої російської повітряної атаки по Україні.
На відео, знятому боді-камерами патрульних, показано, як відбувався порятунок людей у Дарницькому та інших районах Києва.
Ми одними з перших прибули на місце трагедії, щоб урятувати поранених. Надавали домедичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць. Також слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій, — розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.