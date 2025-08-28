Поліція показала перші хвилини після нічної масованої російської повітряної атаки по Україні.

На відео, знятому боді-камерами патрульних, показано, як відбувався порятунок людей у Дарницькому та інших районах Києва.

Ми одними з перших прибули на місце трагедії, щоб урятувати поранених. Надавали домедичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць. Також слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій, — розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.