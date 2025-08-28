Владимир Зеленский, фото: социальные сети

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це Зеленський повідомив сьогодні, 28 серпня, у своєму Telegram-каналі.

Обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну, — зазначив він.

Також Зеленський у своєму дописі торкнувся теми масованої нічної російської повітряної атаки по Україні. Він зазначив, що цієї ночі Україну атакували:

понад 30 ракет;

близько 600 дронів.

Були удари по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах, — розповів Зеленський.

Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск — санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки, — додав він.

Варто додати, що сьогодні у соцмережах з’явилася інформація про нібито удар по заводу турецької компанії Baykar під Києвом. Проте офіційної інформації наразі немає.