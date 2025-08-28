Читайте также
Последствия атаки по Киеву 28 августа, фото: ГСЧС
У Києві станом на 18.00 28 серпня відомо вже по 19 загиблих внаслідок російської повітряної атаки, серед них четверо дітей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Крім того:
- постраждали 63 жителі міста, зокрема 11 дітей;
- у стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях. Під завалами ще можуть перебувати люди.