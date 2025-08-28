Новости
Последствия атаки по Киеву 28 августа, фото: ГСЧС

Количество погибших в Киеве выросло до 19 (ФОТО)

28 авг 2025, 18:46
999

У Києві станом на 18.00 28 серпня відомо вже по 19 загиблих внаслідок російської повітряної атаки, серед них четверо дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того:

  • постраждали 63 жителі міста, зокрема 11 дітей;
  • у стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Источник: Ракурс


