Последствия российских атак по Киеву в ночь на 28 августа, фото: Тимур Ткаченко

У Києві до 18 зросла кількість жертв російської повітряної атаки по місту, завданої в ніч на сьогодні, 28 серпня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Рятувальники деблокували ще одне тіло. Таким чином кількість загиблих від рук росії становить 18 осіб, — зазначив він.

Серед загиблих — четверо дітей.

Розбір завалів у Дарницькому районі триває.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 29 серпня у столиці оголосили Днем жалоби за жертвами масованої атаки на столицю. Цього дня будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Також будуть заборонені будь-які розважальні заходи.