Наслідки російської атаки по Києву 28 серпня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208765-kilkist-zagyblyh-u-kyievi-zrosla-do-19-foto.html

Ракурс

У Києві станом на 18.00 28 серпня відомо вже по 19 загиблих внаслідок російської повітряної атаки, серед них четверо дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того:

постраждали 63 жителі міста, зокрема 11 дітей;

у стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що надзвичайники продовжують аварійно-рятувальні роботи на двох локаціях. Під завалами ще можуть перебувати люди.