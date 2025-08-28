Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки масштабної російської повітряної атаки по Києву, скріншот відео

Перші хвилини після російської атаки по Києву показала поліція (ВІДЕО)

28 сер 2025, 20:27
999

Поліція показала перші хвилини після нічної масованої російської повітряної атаки по Україні.

На відео, знятому боді-камерами патрульних, показано, як відбувався порятунок людей у Дарницькому та інших районах Києва.

Ми одними з перших прибули на місце трагедії, щоб урятувати поранених. Надавали домедичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць. Також слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій, — розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів