Літак з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в Болгарії.

Пілоти були змушені використовувати паперові карти, через імовірне втручання російських систем радіоелектронної боротьби, що збивають GPS. У неділю, 31 серпня, повітряне судно сіло в місті Плодив. Про це повідомили Financial Times та Reuters з посиланням на джерела.

Один із неназваних чиновників розповів, що у всій зоні аеропорту вимкнувся GPS-сигнал. Пілот був змушений садити літак вручну після години кружляння над летовищем. У Європі цю операцію розцінили як втручання Росії.

В Управлінні повітряного руху Болгарії поінформували, що з лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення кількості випадків глушіння GPS та нещодавно підміни сигналів. Ці перешкоди порушують точний прийом сигналів, що призводить до різних експлуатаційних проблем для літаків та наземних систем.

У Москві вже прокоментували інформацію про втручання російських РЕБ на літак.

Ваша інформація невірна, — заявив речник кремля Дмитро Пєсков.

Як відомо, Фон дер Ляєн прямувала з Варшави до Болгарії, щоб зустрітися з прем'єр-міністром країни Росеном Желязковим та відвідати завод з виробництва боєприпасів. Зараз вона првоодить тур по «прифронтових державах Євросоюзу», щоб обговорити зусилля щодо покращення обороноздатності блоку у відповідь на збройну агресію РФ проти України.

