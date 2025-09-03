Мобилизация в Украине не прекратится даже после перемирия с РФ. Фото:

Мобілізація в Україні не припиниться навіть у разі перемир’я з Росією.

Нових людей набиратимуть в армію, бо є необхідність тримати на належному рівні готовність Збройних Сил України, щоб ті могли у разі необхідності виконувати першочергові завдання. Про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив в інтерв’ю виданню «Суспільне».

Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес ще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні ступінь готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання, — зазначив посадовець.

За його словами, у разі припинення вогню не буде можливості вже відпустити додому тих, хто зараз воює у складі Сил оборони України з 2022 року. Бо потрібні люди, які зможуть замінити таких військових.

Паліса наголосив, що упродовж останніх чотирьох місяців в Україні можна побачити позитивну динаміку в питанні мобілізації. При цьому представник офісу Зеленського зазначив, що «не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство».

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що мобілізація в Україні відбувається за планом і на 90% є свідомим рішенням українців. Він наголошував, що у більшості випадків мобілізації не йдеться про примус, бо громадяни самостійно з’являються в ТЦК після того, як отримали повістки.

