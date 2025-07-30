Міністр оборони Денис Шмигаль. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208206-ludy-sami-pryhodyat-slujyty-yih-ne-hapaut-i-ne-tyagnut-shmygal-pro-mobilizaciu.html

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Мобілізація в Україні відбувається за планом і на 90% є свідомим рішенням українців.

У більшості випадків мобілізації не йдеться про примус. Громадяни самостійно з’являються в ТЦК після того, як отримали повістки. Співробітникам Територіальних центрів комплектування до доводиться силою тягнути чоловіків до військкоматів. Таку заяву новий міністр оборони Денис Шмигаль зробив в інтервʼю ВВС Україна.

Дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально — люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації, — зазначив він.

За словами прем'єра, у медіа люди бачать той «невеликий, скандальний відсоток і це грає проти України».

Журналісти поцікавилися у Шмигаля, чи є справедливою мобілізація в Україні й згадали думки про те, що нібито служать лише бідні. Очільник МОУ відповів, що ЗСУ служать, як бізнесмени, так і селяни.

Нагадаємо, в Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика з Харкова. Колишня дружина потерпілого розповіла, що у чоловіка зламані ребра, проколота легеня. Лікарям вдалось врятувати його життя.

Джерело: ВВС Україна