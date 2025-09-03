Новости
Последствия российской атаки 3 сентября в Хмельницкой области, фото: ГСЧС

В Хмельницкой области на месте российского удара обнаружили тело погибшего — ГСЧС

3 сен 2025, 15:59
Російські загарбники сьогодні, 3 вересня, вночі та вранці двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу, були зруйновані 10 гаражів, ще п’ять охопило вогнем.

Згодом у ДСНС повідомили, що на місці влучання виявили тіло чоловіка.

До пошукових та аварійно-рятувальних робіт залучалися надзвичайники та кінологічне відділення ДСНС зі службовим собакою. Особу загиблого встановлюють правоохоронці, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки 3 вересня на Хмельниччині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


