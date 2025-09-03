Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки 3 вересня на Хмельниччині, фото: ДСНС

На Хмельниччині на місці російського удару виявили тіло загиблого — ДСНС

3 вер 2025, 15:59
999

Російські загарбники сьогодні, 3 вересня, вночі та вранці двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу, були зруйновані 10 гаражів, ще п’ять охопило вогнем.

Згодом у ДСНС повідомили, що на місці влучання виявили тіло чоловіка.

До пошукових та аварійно-рятувальних робіт залучалися надзвичайники та кінологічне відділення ДСНС зі службовим собакою. Особу загиблого встановлюють правоохоронці, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки 3 вересня на Хмельниччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів