Наслідки російської атаки 3 вересня на Хмельниччині, фото: ДСНС

Російські загарбники сьогодні, 3 вересня, вночі та вранці двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу, були зруйновані 10 гаражів, ще п’ять охопило вогнем.

Згодом у ДСНС повідомили, що на місці влучання виявили тіло чоловіка.