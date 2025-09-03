Читайте також
Наслідки російської атаки 3 вересня на Хмельниччині, фото: ДСНС
Російські загарбники сьогодні, 3 вересня, вночі та вранці двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу, були зруйновані 10 гаражів, ще п’ять охопило вогнем.
Згодом у ДСНС повідомили, що на місці влучання виявили тіло чоловіка.
До пошукових та аварійно-рятувальних робіт залучалися надзвичайники та кінологічне відділення ДСНС зі службовим собакою. Особу загиблого встановлюють правоохоронці, — розповіли у відомстві.