Українська ППО вночі знешкодила 451 ціль із 526 російських дронів та ракет. Фото:

Ракурс

Україна вночі пережила масовану російську атаку з повітря.

У ніч на 3 вересня ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. Загалом в українському небі спостерігалося 526 засобів повітряного нападу: 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 16 крилатих ракет «Калібр» та вісім крилатих ракет Х-101. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збити вдалося 451 повітряну ціль.

Серед знищеного:

430 російських безпілотників;

14 крилатих ракет «Калібр»;

сім крилатих ракет Х-101.

Три ворожі ракети та 69 ударних БпЛА влучили на 14 локаціях. Ще на 14 локаціях фіксувалися падіння уламків та збитих цілей.

Нагадаємо російська атака вночі була спрямована на Знамʼянську громаду, зокрема по об'єктах АТ «Укрзалізниця». Травми дістали п’ятеро осіб, вони отримують медичну допомогу.

Пошкодження та руйнування фіксувалися у Луцьку, Хмельницькій, Чернігівській та у Вишгороді на Київщині. Крім того, вибухи гриміли у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях.