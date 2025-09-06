Новости
Ракурс

СБУ арестовала нардепа Христенко по подозрению в госизмене

6 сен 2025, 20:41
999

Служба безпеки України (СБУ) повідомляє про затримання та арешт народного депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).

Прізвище не називається, але під опис («організував вплив на один із правоохоронних органів») підпадає народний депутат Федір Христенко, який раніше був затриманий на екстрадиційний запит у Дубаї.

Як пише видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела, нардепа Христенка передали Україні з ОАЕ за домовленістю на найвищому політичному рівні, а не за процедурою екстрадиції.

Источник: Ракурс


