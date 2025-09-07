Массированная атака на столицу: двое погибших, повреждено правительственное здание

https://racurs.ua/n208941-massirovannaya-ataka-na-stolicu-dvoe-pogibshih-povrejdeno-pravitelstvennoe-zdanie.html

Ракурс

На даний момент у столиці більш як 10 місць із пошкодженнями. Серед них — прямі потрапляння до житлових багатоповерхівок у Святошинському та Дарницькому районах.

У 16-поверхівці у Святошинському районі пошкоджено останні три поверхи. В одній із ушкоджених дев’ятиповерхівок району частковозруйновано 4 поверхи. Тамдвоє загиблих, серед них дитина. Загинула жінка з немовлям, у батька — тяжкі травми. В іншій дев’ятиповерхівці пошкоджено третій поверх. Тут рятувальники врятували дев’ятьох людей. Роботи тривають.

Постраждали житлові будівлі у Дарницькому районістолиці. Дрон потрапив до 4-поверхового будинку, є часткова руйнація 3 та 4 поверхів. Щонайменше двоє постраждали.

Загалом у Києві2 загиблих, 18 постраждалих.

У Печерському районі пожежа у приміщенні уряду, спричинена атакою РФ.