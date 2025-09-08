В Польше на границе с Беларусью обнаружили БПЛА с надписями на кириллице

В Польше обнаружили обломки российского беспилотника, фото: Straż Graniczn

https://racurs.ua/n208952-v-polshe-na-granice-s-belarusu-obnarujili-bpla-s-nadpisyami-na-kirillice.html

Ракурс

У Польщі на кордоні з Білоруссю вчора, 7 вересня, ввечері впав безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

За інформацією джерел Polsat News, українська влада попереджала польських прикордонників про цей безпілотник.

Зазначається, що безпілотник виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.

В Окружній прокуратурі в Любліні повідомили, що це, ймовірно, був неозброєний безпілотник. На ньому був напис на кирилиці. Повідомлення про тривожну знахідку на кукурудзяному полі у селі Полатичі Люблінського воєводства за 300 м від прикордонного переходу Тереспіль — Берестя надійшло до правоохоронців близько 22.00 за місцевим часом.

Внаслідок цього інциденту постраждалих немає.

Варто додати, що до цього, 6 вересня, у селі Майдан-Сєлець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт, повідомляє RMF24. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою.

Джерело: Polsat News, RMF24