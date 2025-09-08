Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Польщі виявили уламки російського безпілотника, фото: Straż Graniczn

У Польщі на кордоні з Білоруссю виявили БПЛА з написами кирилицею

8 вер 2025, 14:20
999

У Польщі на кордоні з Білоруссю вчора, 7 вересня, ввечері впав безпілотник, який порушив повітряний простір країни.

За інформацією джерел Polsat News, українська влада попереджала польських прикордонників про цей безпілотник.

Зазначається, що безпілотник виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.

В Окружній прокуратурі в Любліні повідомили, що це, ймовірно, був неозброєний безпілотник. На ньому був напис на кирилиці. Повідомлення про тривожну знахідку на кукурудзяному полі у селі Полатичі Люблінського воєводства за 300 м від прикордонного переходу Тереспіль — Берестя надійшло до правоохоронців близько 22.00 за місцевим часом.

Внаслідок цього інциденту постраждалих немає.

Варто додати, що до цього, 6 вересня, у селі Майдан-Сєлець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт, повідомляє RMF24. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою.

Джерело: Polsat News, RMF24


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів