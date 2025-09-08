У Польщі на кордоні з Білоруссю виявили БПЛА з написами кирилицею

Ракурсhttps://racurs.ua/
У Польщі виявили уламки російського безпілотника, фото: Straż Graniczn
У Польщі на кордоні з Білоруссю виявили БПЛА з написами кирилицеюhttps://racurs.ua/ua/n208952-u-polschi-na-kordoni-z-bilorussu-vyyavyly-bpla-z-napysamy-kyrylyceu.htmlРакурс
У Польщі на кордоні з Білоруссю вчора, 7 вересня, ввечері впав безпілотник, який порушив повітряний простір країни.
За інформацією джерел Polsat News, українська влада попереджала польських прикордонників про цей безпілотник.
Зазначається, що безпілотник виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.
В Окружній прокуратурі в Любліні повідомили, що це, ймовірно, був неозброєний безпілотник. На ньому був напис на кирилиці. Повідомлення про тривожну знахідку на кукурудзяному полі у селі Полатичі Люблінського воєводства за 300 м від прикордонного переходу Тереспіль — Берестя надійшло до правоохоронців близько 22.00 за місцевим часом.
Внаслідок цього інциденту постраждалих немає.
Варто додати, що до цього, 6 вересня, у селі Майдан-Сєлець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт, повідомляє RMF24. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою.
Джерело: Polsat News, RMF24