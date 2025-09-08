Европейский Союз готовит новые санкции против нефтяных компаний и банков РФ. Фото:

Європейський Союз готується запровадити нові санкції проти РФ.

У рамках 19-го пакету санкцій під обмеження можуть потрапити судна російського тіньового флоту й нафтотрейдери у третіх країнах. Також планується заборона на перестрахування російських танкерів й обмеження проти великих російських нафтових компаній, зокрема «Роснефть» та «Лукойл». Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Крім того, може бути ухвалена заборона на експорт товарів і хімікатів, що використовують у російській військовій промисловості та торговельні обмеження для іноземних компаній, зокрема китайських, які постачають ці товари.

Також можуть бути запроваджені обмеження на візи, на порти, що мають справу з підсанкційними тіньовими суднами й введені санкції проти штучного інтелекту, що має військове значення.

Bloomberg пише, що Євросоюз може вперше розглянути санкції проти Казахстану, щоб унеможливити поставку деяких товарів, які використовують у виробництві російської зброї.

Очікується, що 19-й пакет санкцій буде прийнято найближчим часом.

Нагадаємо, 14 серпня офіційна представниця Єврокомісії Аріанна Подеста заявила, що 19-й пакет санкції Європейського Союзу щодо Росії за її війну проти України може бути схвалений уже у вересні цього року.

