Украинские ВМС показали новейший катер-дрон Barracuda. Фото:

https://racurs.ua/n208966-ukrainskie-vms-pokazali-noveyshiy-kater-dron-barracuda-video.html

Ракурс

Безекіпажний катер Barracuda з’явився на озброєнні Військово-морських сил ЗСУ.

Новітній безпілотник здатний виконувати різні завдання й призначений працювати там, де людина не має шансів. «Баракуда» може уражати ворога, евакуювати поранених й доставляти боєприпаси. Про це 8 вересня 40-а окрема бригада берегової оборони ВМС повідомила у Facebook.

Цей катер-дрон здатен виконувати завдання, де людина не має шансів. Вогневе ураження, стрімка евакуація з прибережних зон, доставка боєкомплекту у найнебезпечніші райони. Наші піхотинці показали, як взаємодіють з безпілотним катером, створеним однойменним спецпідрозділом, — зазначили військові.

Наголошується, що «Баракуда» має систему штучного інтелекту, сучасні системи трекінгу та дистанційне керування. Це дозволяє не лише мінімізувати ризик помилок, але й гарантують надійний рух у будь-яку погоду й навіть під обстрілами.

Нагадаємо, в серпні бійці ГУР провели операцію в Чорному морі, в ході якої було знищено низку ворожих цілей. Із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників було знищено катер типу БЛ-680, РЛС «Гарпун-Б» та РЕБ «Гроза».