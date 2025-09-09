Агент ФСБ готовил удары по Днепру. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n208977-agent-fsb-gotovil-udary-po-centram-reabilitacii-v-dnepre-s-pomoschu-gps-mayachkov.html

Ракурс

Рецидивіст-агент ФСБ готував нові удари росіян по Дніпру.

Зловмиснику вороги наказали шукати й передавати локації волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені українські воїни. На росіян працював місцевий житель, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження. Про це 9 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ворожий агент об’їжджав місцевість на власному авто, де фіксував на телефонну камеру будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів. Росіянам він відправляв відмітки на гугл-картах з описом позначених об'єктів. Згодом біля них він планував залишити GPS-трекери, які повинні були допомогти російським ракетам та дронам влучити в ціль.

Після затримання у фігуранта провели обшуки й виявили комп’ютерну техніку, GPS-«маячки» та смартфони із різними сім-картами для законспірованих контактів з ФСБ.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала російських агентів, які готували нові атаки ворога по Києву та Одесі. Зловмисники мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих «прильотів» по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах.