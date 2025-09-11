Чиновник Минобороны за 10 тыс. дол. обещал мужчинам бронь от мобилизации. Фото:

Корупцію в Міністерстві оборони викрили українські правоохоронці.

У Києві затримали посадовця оборонного відомства, який обіцяв чоловікам працевлаштування на критично-важливе підприємство заради бронювання від мобілізації. За це він вимагав по 10 тис. дол. Про це 11 вересня повідомили Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону та прес-служба Національна поліція.

З’ясувалося, що фігурант обіцяв допомогти «клієнтам» у виключенні з військового обліку. Військовозобов’язаних мали спочатку забронювати через фіктивне працевлаштування на критично важливе підприємство. А далі дані мали внести до системи «Резерв+", щоб оформити відстрочку від призову під виглядом офіційного перебування у трудових відносинах з таким підприємством.

Ділка затримали після надання «броні» одному з чоловіків та одержання забаря в розмірі 10 тис. дол. Суд вже арештував його з можливістю внесення застави. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, в Одеській області начальник одного з відділень інспекторів прикордонної служби разом із колишнім працівником цієї служби організували канал переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я.