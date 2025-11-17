Ряд артистов отказались от участия в новогоднем шоу студии «Квартал-95». Фото:

Новорічний концерт студії «Квартал-95» пройде без низки українських артистів.

Деякі митці відмовилися від участі в шоу, які повинні відбутися 6−7 грудня в Палаці спорту у Києві. Це відбулося на тлі скандалу про корупційну схему в сфері енергетики, до якої причетний співвласник «Кварталу-95» Тимур Міндіч. Про таке рішення уже заявили співачки Надія Дорофєєва, KOLA та хор «Гомін» у своїх соціальних мережах.

Наразі не висловилися про свою участь у концертах інші артисти, які містяться на афіші. Це Kazka, Positiff, Monatik, Ірина Білик, «Антитіла», Drevo та Анна Буткевич.

У студії вже відреагували на це й заявили, що вони «не мають дотичності до жодних бізнесів своїх акціонерів чи політичних процесів» і додали, що не хочуть наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск.

Ми — сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції… Те, що відбувається зараз, не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості, — йдеться в дописі студії у Facebook.

Нагадаємо, минулого тижня Національне антикорупційне бюро України викрило масштабну корупційну схему в сфері енергетики. Слідчі встановили, що злочинна організація регулярно вимагала «відкати» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів.

У справі фігурує бізнесмен та співвласник компанії «Студія Квартал-95» Тимур Міндіч, який на записах НАБУ фігурує як «Карлсон». Його вважають організатором незаконної схеми. Бізнесмен упродовж 2025 року мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Сам Міндіч втік з України перед обшуками, які в нього провели детективи. А 13 листопада президент Володимир Зеленський про запровадив персональні санкції РНБО проти свого соратника.