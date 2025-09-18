Чиновник Минобороны организовал выезд мужчин за границу. Фото: ОГП

Посадовець Міноборони організував виїзд чоловіків за кордон.

На хабарі погорів заступник начальника одного із відділів департаменту Міністерства оборони України. Підполковник юстиції отримав від посередника 12 тис. дол. за незаконне переправлення військовозобов’язаного через український кордон. Для цього він мав надати йому необхідні засоби та усунути можливі перешкоди. Про це 18 вересня повідомив Офіс генерального прокурора.

Крім того, посадовець за додаткові 4,5 тис. дол. зняв чоловіка з розшуку Територіального центру комплектування. Також оформив «клієнту» відстрочку від мобілізації у зв’язку із доглядом за близькою родичкою із інвалідністю. Це все дозволяло чоловікові виїхати з України.

Правоохоронці задокументували, що посадовець спочатку отримав 4,5 тис. дол, а згодом ще 12 тис. дол. Очікується, що посадовцю повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через держкордон) Кримінального кодексу України. Суд повинен обрати йому запобіжний захід та відсторонити від роботи.

Нагадаємо, в Одеській області начальник одного з відділень інспекторів прикордонної служби разом із колишнім працівником цієї служби організували канал переправлення українських чоловіків до невизнаного Придністров’я.